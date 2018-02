San Gennaro Vesuviano: nominata la commissione

È stata appena nominata la commissione straordinaria per la gestione del comune di San Gennaro Vesuviano che avrà il compito di capire se all'interno dell'ente si sia infiltrata la criminalità organizzata. La commissione provvisoria sarà composta da:

Erminia Ocello, vice prefetto in servizio presso il dipartimento Affari interni e territoriali del ministero dell`Interno; Raffaella De Amundis, vice prefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Salerno e Giuseppe Mingione funzionario economico finanziario in servizio presso la prefettura di Caserta. Il decreto del Presidente della Repubblica è arrivato poche ore fa ed è stato registrato dalla Corte dei Conti.