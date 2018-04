Incidente mortale sull'autostrada A1: i nomi delle vittime

Si chiamavano Alessandro Tizzano e Francesco Lottante i due giovani di Giugliano di 27 e 18 anni che hanno perso la vita questa notte in un tragico incidente avvenuto sull'autostrada A1 in provincia di Frosinone, nel tratto tra San Vittore e Caianiello.

Sui social entrambi i giovani avevano postato alcuni video prima della tragedia. In uno il 27enne era alla guida, con il tachimetro dell'auto che raggiungeva i 276 km orari.

Dalle prime ricostruzioni, la Porsche su cui viaggiavano i due giovani avrebbe prima perso aderenza con l'asfalto, per poi finire in una scarpata e successivamente contro uno spartitraffico in cemento nel tratto compreso tra San Vittore e Caianiello.

Uno dei due giovani - come spiega FrosinoneToday - è deceduto sul colpo mentre il secondo, estratto vivo dalle lamiere, è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. I familiari dei giovani sono arrivati a Cassino per il riconoscimento. I due giovani erano sprovvisti dei documenti pertanto è stato necessario risalire alla loro identità attraverso il numero di targa.