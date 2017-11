Istat, Francesco ed Aurora i nomi più diffusi tra i nuovi nati in Campania

Francesco ed Aurora sono i nomi di battesimo più diffusi tra i nuovi nati in Campania. Questo è quanto emerge dal report "Natalità e fecondità della popolazione residente anno 2016", pubblicato dall'Istat.

Sulla base delle informazioni contenute nella rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita, l’Istituto Nazionale di Statistica ha elaborato come di consueto la distribuzione dei nomi maschili e femminili più frequenti nel 2016. A livello nazionale si conferma il primato del nome Francesco che si è rafforzato tra il 2013 e il 2014 in seguito, verosimilmente, alla elezione del Papa. Il secondo nome più frequente è Alessandro, seguito da Leonardo. Sofia, Aurora e Giulia si confermano i nomi più diffusi tra le bambine, con frequenze che distanziano decisamente tutti gli altri nomi femminili.

A livello territoriale, Francesco appare in flessione rispetto al primato degli ultimi anni, essendo il primo nome soltanto in 5 regioni italiane del Sud Italia. Alessandro è il secondo nome prevalente in Italia tra i maschi. Per quanto riguarda le bambine, Sofia è il nome più frequente in quasi tutte le regioni italiane. E' infatti la prima scelta in tutte le regioni del Centro-Nord (ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano in cui primeggia il nome Emma) e in 5 regioni del Sud. Aurora, secondo nome in graduatoria, come lo scorso anno primeggia in Campania, Basilicata e Sicilia.