Studentessa suicida: si chiamava Giada Di Filippo

Giada Di Filippo. È questo il nome della studentessa che si è tolta la vita questo pomeriggio nel complesso universitario di monte Sant'Angelo a Napoli. La 26enne era una studentessa di Scienze Naturali della Federico II. Sconvolta la comunità di Sesto Campano da dove proveniva. A parlare è stato il sindaco della cittadina molisana, Luigi Paolone. Il primo cittadino ha ricordato la 26enne come una ragazza «sempre sorridente, dolce e bellissima. Non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere visto il suo carattere».

Anche Paolone era a conoscenza del fatto che i suoi familiari avrebbero raggiunto l'università napoletana per assistere alla discussione della tesi di laurea della giovanissima. La famiglia della 26enne era molto conosciuta nel piccolo centro molisano. Il sindaco ha poi detto di aver appreso da fonti non ufficiale il movente che avrebbe spinto la Di Filippo a compiere il gesto estremo ma non è stato in grado di confermare. Ha già anticipato la proclamazione del lutto cittadino.