Asia, Maria De Marco è il nuovo presidente della partecipata del Comune

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato il decreto di nomina del cda di Asia. Presidente della partecipata dal Comune è Maria De Marco. I consiglieri sono Daniele Fortini e Claudio Crivaro.

Maria De Marco era già da tempo impegnata al fianco dell'amministrazione. Assessore alla municipalità nel primo mandato de Magistris, venne poi candidata come presidente della Municipalità VIII, venendo sconfitta da Apostolos Paipais.

Cambiamento

Il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella, in una nota augura "buon lavoro" ai consiglieri nominati dal Comune di Napoli "nella speranza che adesso si faccia molto di più rispetto al passato". Secondo il segretario del sindacato che si occupa dei settori trasporti e ambiente a livello regionale "la città di Napoli e tutti i napoletani attendono un radicale cambiamento nella raccolta dei rifiuti per consentire che l'intera comunità ne riceva benefici in termini sociali e di salute: a tale scopo la Fit Cisl Campania - conclude Langella - continuerà a fare la sua parte in un clima di proficua collaborazione con l'azienda nel rispetto dei diritti dei lavoratori e degli utenti".