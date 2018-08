Nola, maxi sequestro dei finanzieri: 300mila prodotti con marchio CE contraffatto

I finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sottoposto a sequestro, in Nola, circa 300 mila prodotti recanti il marchio CE contraffatto e privi della prevista certificazione di conformità. in particolare, i militari della compagnia di Nola, nell’ambito di un’attività info-investigativa, hanno individuato un esercizio commerciale, gestito da un cittadino di nazionalità cinese, ove erano esposti circa 300.000 articoli non sicuri. Il titolare dell’attività è stato segnalato alla locale Camera di Commercio, industria ed artigianato per violazione delle disposizioni concernenti il codice del consumo.

Il sequestro odierno rientra nell’attività del corpo a contrasto di un fenomeno illecito largamente diffuso nel territorio campano. Infatti, le fiamme gialle nolane, da inizio 2018, hanno posto sotto sequestro oltre 3 milioni di prodotti privi dei contenuti minimi delle prescrizioni necessarie per i consumatori, oltre 200.000 prodotti recanti il marchio CE contraffatto e privi della certificazione di conformità, e oltre 36.000 prodotti contraffatti in violazione della normativa a tutela del copyright.

In merito, sei responsabili sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione mentre nove sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per la violazione delle disposizioni concernenti il codice del consumo.