Al San Paolo striscioni delle curve per la piccola Noemi

Anche i tifosi del Napoli, in occasione del match casalingo contro il Cagliari, hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla piccola Noemi, la bimba di 4 anni colpita per errore nel corso della sparatoria di Piazza Nazionale, che sta lottando tra la vita e la morte all'ospedale Santobono.

"In silenzio per Noemi" e "Piccola Noemi non mollare" gli strisconi esposti nelle due curve dello stadio San Paolo.

(foto Ansa)