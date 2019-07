La piccola Noemi ospite di un resort in Cilento: “Un onore”

Non si ferma l'ondata di solidarietà e vicinanza alla piccola Noemi, ferita nel corso di una sparatoria a piazza Nazionale. Un resort in Cilento ha ospitato lei e la sua famiglia per una breve vacanza. Gli albergatori hanno voluto regalare alla piccola un momento di svago dopo i mesi passati in ospedale a causa della ferita riportata nel corso dell'agguato. A dare la notizia sono stati gli stessi albergatori con un post su Facebook.

Il post su Facebook

“Siamo stati felici di poter ospitare presso la nostra struttura la piccola Noemi, ferita in un agguato qualche mese fa a Napoli, insieme alla sua famiglia. È stato per noi un piacere e un onore poter regalare loro qualche momento di serenità dopo la tragica esperienza vissuta. La sua forza e il suo coraggio sono stati un grande esempio per tutti noi”. Un messaggio accorato scritto dagli imprenditori che confermano l'affetto che la piccola sta ricevendo da tutta Italia.