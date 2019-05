La madre di Noemi: "Siamo sconvolti, ma abbiamo sentito il calore di tutta la città"

Le condizioni di Noemi, la bimba di quattro anni ferita in un agguato in piazza Nazionale, sono in lieve miglioramento, dopo la grande paura degli scorsi giorni, quando si temeva per la sua vita.

L'avvocato dei genitori della piccola, Angelo Pisani, ha inviato a Napolitoday alcune dichiarazioni di Tania, madre di Noemi: "Fino a quando non potremo abbracciare nostra figlia abbiamo scelto di stare in silenzio, un fioretto, stare sempre vicino a lei senza incontrare gente. Noemi sta un po’ meglio ma ancora in rianimazione ed in prognosi riservata. Sono sconvolta non riesco a raccontare quello che successo in quella piazza. Noemi non riesce ancora a parlare a stento sillaba mamma. Ringrazio per la solidarietà abbiamo sentito il calore di tutta la città. Abbiamo avuto un miracolo ringrazio prima di tutti Dio e il Santobono tutto. Ci vuole giustizia per le vittime innocenti massima condanna dalla legge per i criminali".

Criminalità spietata

"Dobbiamo parlare di miracolo Noemi. Ringraziamo Dio e i medici e dobbiamo pregare aspettando che guarisca. Noemi è vittima della criminalità spietata, che non rispetta ormai neppure i codici criminali. Quello che accade a Napoli, comunque accade ovunque. La magistratura sta facendo un ottimo lavoro", spiega a NapoliToday l'avvocato Pisani.