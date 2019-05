Lieto fine per Noemi, prognosi sciolta: la bimba ferita a piazza Nazionale è fuori pericolo

Dal Santobono è arrivato finalmente la notizia tanto attesa negli ultimi giorni: la piccola Noemi, la bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita in agguato camorristico il 3 maggio scorso in piazza Nazionale, è fuori pericolo e non è più in prognosi riservata.

È quanto emerge dall'ultimo bollettino emesso dall'ospedale partenopeo, dove la bambina è ricoverata dal giorno del ferimento. Noemi, riportano i medici, è "sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente". Inoltre, respira "spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno". Infine, i parametri vitali sono "stabili e il quadro clinico è in miglioramento". "La prognosi quoad vitam è sciolta", conclude il Santobono.

Il nosocomio pediatrico diramerà il prossimo bollettino medico sulla piccola tra sette giorni, un ulteriore segno che Noemi è oramai definitivamente fuori pericolo.