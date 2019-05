Bimba ferita, i medici: "Noemi sedata. Potrebbe essere necessaria una nuova operazione"

Nuovo bollettino medico della piccola Noemi, ferita in maniera grave dai colpi d'arma da fuoco esplosi da un uomo vestito di nero in piazza Nazionale. Nell'agguato (mostrato in un video tratto dalle immagini di videosorveglianza) è rimasto ferito anche il 32enne Salvatore Nurcaro, vero obiettivo del killer. Per la bimba di quattro anni potrebbe essere necessaria una nuova operazione.

"Ci auguriamo che la piccola Noemi possa migliorare, anche se in questo momento le condizioni sono critiche. Non ha avuto però più trasfusione dopo l'intervento. Le suture fatte ai polmoni tengono bene. E' ancora sedata ed è in ventilazione meccanica, però l'ossigenazione è buona. La cosa che ci preoccupa di più è il quadro polmonare. C'è ancora qualche pezzetto di osso che non si è potuto togliere. Queste cose ci possono dare dei rischi per le infezioni", spiega il dottor Giovanni Gaglione, chirurgo pediatrico del Santobono.

"Il proiettile "full metal jacket" che l'ha colpita penetra molto, ma non si rompe con l'impatto con le ossa. Altrimenti sarebbe stata ancora più drammatica la situazione", sono le parole del rianimatore il dott. Massimino Cardone del Santobono.

Spari contro innocenti

"Quando un camorrista spara sa che può colpire anche un innocente", è il commento di Roberto Saviano sulla sparatoria di piazza Nazionale.

Salvini per Noemi

"Un pensiero a Noemi che lotta tra la vita e la morte, ma da ministro dell'Interno non posso limitarmi a pregare". Sono le parole di Matteo a margine di un appuntamento elettorale ad Avellino dal palco del teatro Partenio. Il ministro ha anche detto di aver rivolto una preghiera per la piccola a Pietrelcina nei luoghi cari a Padre Pio.