Piccola Noemi, nuovo arresto per Salvatore Nurcaro

Il nome di Salvatore Nurcaro torna, ricorrente, nelle carte della Procura di Napoli. L'uomo, obiettivo dell'agguato che nel quale il 3 maggio scroso, in piazza Nazionale, rimase ferita la piccola Noemi è stato raggiunto da un'ordinanza di custodi cautelare in carcere insieme ad altri dodici soggetti per traffico internazionale di droga.

Un'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Dda di Napoli, partita nel 2016 ad Atlanta, negli Stati Uniti, dove la polizia americana ha intercettato un carico di 55 chili di cocaina destinati a un fioraio partenopeo. Le intercettazioni hanno portato le fiamme gialle a imbattersi in un traffico transnazionale, principalmente con l'Olanda. Oltre una tonnellata la droga sequestrata tra cocaina, hashish e marijuana.

Per gli investigatori, Nurcaro sarebbe colui che prendeva le "ordinazioni" dei vari gruppi interessati ai carichi. Si tratterebbe, per lo più di intermediari, pronti a rivendere a organizzazioni più potenti e ramificate. Sebbene l'indagine non abbia condotto i finanziari a un collegamento diretto tra il traffico di stupefacenti e l'agguato di piazza Nazionale, fonti vicine alla Procura non escludono l'ipotesi che le "inimicizie" di Nurcaro sarebbero nate prorpio da questo giro di affari.

Tra gli arrestati, anche una donna, V. V., moglie di uno dei corrieri della droga ed essa stessa coinvolta nel traffico, che risulta destinataria del reddito di cittadinanza. La Guardia di finanza chiederà la revoca del bonus. Le indagini, allo stato attuale, non hanno consentito di appurare il coinvolgimento di clan camorristici.