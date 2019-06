Noemi, un suo disegno diventa manifesto di legalità. Nasce 'L'arca di Noemi'

Fabio e Tania, genitori della piccola Noemi, la bimba ferita in un agguato a piazza Nazionale lo scorso 3 maggio, per ringraziare tutti della solidarietà e dare una risposta forte per il grande miracolo ricevuto con il risveglio di Noemi, hanno annunciato - attraverso i loro avvocati Angelo e Sergio Pisani - il loro impegno a tutela di tutti i bambini e dato vita all’associazione 'L'arca di Noemi'.

Un disegno della piccola diventa così il manifesto che invita tutti i bambini a salire sulla barca della legalità e serenità. "I genitori della piccola Noemi", fanno sapere i legali, "intendono schierarsi contro la criminalità ed ed essere tutti uniti per combattere ogni tipo di violenza sui bambini, che possa essere la mafia o maltrattamenti in famiglia". Scopo dell’associazione è anche seguire il processo contro il principale indiziato, Armando del Re.

"Speriamo in una pena esemplare, solo così si potrà dare un segnale al popolo che vuole vivere in maniera serena e tentare di evitare di piangere altre vittime innocenti", aggiungono gli avvocati Pisani. "L’arca di Noemi inizia il suo percorso di cultura e sviluppo della legalità con la collaborazione di magistrati, avvocati, medici e insegnanti e tutte persone della società civile".

Le condizioni di Noemi

La bimba intanto sta meglio, ma prosegue un lungo percorso di recupero in ospedale. Come confermato dalla nonna, Noemi non sa ancora l'accaduto ma crede di essere caduta e di trovarsi per questo motivo al Santobono. "Mi auguro che possa essere dimessa presto, che esca dalla rianimazione e torni a casa il più presto possibile. Un miracolo l'ha salvata e ovviamente l'aiuto dei medici del Santobono", spiega la signora Immacolata.