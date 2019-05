Noemi è fuori pericolo, de Magistris: "Napoli esulta"

"Noemi è fuori pericolo! Napoli esulta e i napoletani gioiscono! Un abbraccio di cuore alla mamma e al papà di Noemi! Un grazie forte al personale tutto, medici in testa, dell’Ospedale Santobono! Il bene ha vinto sul male, un forte segnale per la nostra amata Città". E' il tweet pubblicato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris sull'ultimo bollettino medico sulla bimba di quattro anni rimasta ferita in un agguato.

Buone notizie

La piccola Noemi non è più in prognosi riservata. Come spiegano i medici, è "sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente". Inoltre, respira "spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno". Infine, i parametri vitali sono "stabili e il quadro clinico è in miglioramento". "La prognosi quoad vitam è sciolta", conclude il Santobono".