Noemi, migliorano le sue condizioni. I nonni: “Le abbiamo detto che è caduta”

“Le abbiamo detto che si trova in ospedale perché è caduta ma sta molto meglio”. A parlare è Immacolata, la nonna della piccola Noemi ferita, come la bambina, il giorno dell'agguato di piazza Nazionale. A un mese di distanza da quel raid che poteva costarle la giovanissima vita, la bambina è ancora ricoverata all'ospedale Santobono ma le sue condizioni migliorano. Attualmente indossa un busto ma ha cominciato ad alimentarsi anche da sola e gioca, per quello che può viste le sue condizioni con i parenti.

Le parole dei nonni

“Noemi sta molto meglio ha davanti a sé un percorso lungo, però è comunque fuori pericolo. Ora indossa un busto non si sa ancora quando uscirà dall'ospedale. Inizia a parlare, facciamo molti giochi insieme, le cose normali di una giornata, come se stessimo a casa”. Così la nonna racconta le giornate della piccola e al suo racconto aggiunge un dettaglio il nonno Alessandro. “Mi ha detto che non vuole più andare a comprare le patatine a piazza Nazionale” racconta l'uomo che poi aggiunge di aver riportato la moglie nello stesso bar perché non vuole lasciare Napoli. “Devono essere loro, i 'cattivi' a lasciare Napoli, non noi”. E quando la bambina starà bene promettono che la porteranno dal barista che per prima l'ha soccorsa.