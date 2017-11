"No Vax", polemiche sulla presenza annunciata di De Magistris al convegno

Polemiche sulla presenza annunciata del sindaco di Napoli e di due assessori al convegno, "Nuovi obblighi e libertà di scelta. Vaccini, salute, scuola e costituzione", in programma il 14 novembre nella sala del Consiglio metropolitano di Napoli, in via Santa Maria alla Nova.

L'Ordine dei medici napoletano stigmatizza la concessione del patrocinio da parte del Comune per un evento definito "dequalificante e fuorviante".

LA RISPOSTA DI DE MAGISTRIS

"Il convegno servirà ad ascoltare tutte le voci. A mio avviso si sta innestando una polemica eccessiva. Abbiamo incontrato i protagonisti di questo comitato No vax e abbiamo ascoltato le loro posizioni come ascoltiamo quelle di tutti. Ci hanno chiesto se accettavamo l'invito per il nostro ruolo istituzionale. Mi è sembrata una richiesta di buonsenso. Chi può sottrarsi a un dibattito di questo tipo? Guai ad avere paura del confronto. La mia è una riflessione da giurista su un tema costituzionale. Sono sorpreso da questa polemica eccessiva", ha precisato De Magistris.