No Tav e arresto Nicoletta Dosio, la manifestazione in via Toledo

Numerosi attivisti No Tav si sono stamane dati appuntamento in via Toledo, nel cuore della città, per manifestare contro il progetto e soprattutto per manifestare la propria solidarietà a Nicoletta Dosio.

La "pasionaria" 73enne è stata infatti arrestata. Storica esponente della lotta contro la Torino-Lione, condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una manifestazione del 2012 alla barriera di Avigliana dell'autostrada del Frejus, è finita in manette non avendo richiesto misure alternative.

A lei ha dedicato un tweet stamane anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.