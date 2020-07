Nino D’Angelo, il messaggio per il collega ed amico colpito da un grave lutto

"Caro Antoine, quante volte ti ho raccontato il dolore e mi ascoltavi in silenzio asciugandomi le lacrime con la carezza di una tua parola. Oggi sono io ad asciugarle a te.. La Signora Matilde, come la chiamavo io sarà per sempre accanto a te in qualunque posto tu sarai, perché le mamme non muoiono maiiii. Buon Viaggio Signora Matilde R.I.P".

Questo il commosso messaggio pubblicato da Nino D'Angelo sulla sua pagina social ufficiale per esprimere tutta la sua vicinanza al collega ed amico Antoine, colpito da un gravissimo lutto per la perdita della madre.