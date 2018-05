"Nina non c'è più. Divorata da un tumore in pochi mesi"

Non ce l'ha fatta Nina, 43enne bulgara residente a Giugliano. La donna, colpita da una terribile malattia, che non le ha lasciato scampo, lavorava in una cornetteria di corso Campano.

A dare l'addio a Nina, Carmine, un amico della donna, che l'ha ricordata in un lungo post: "Forse non frega a nessuno, soprattutto per il periodo storico che stiamo attraversando, ma ieri è morta Nina (43 anni), divorata da un tumore in pochissimi mesi. Nina era fuggita diversi anni fa, dalla Bulgaria, da un marito che la massacrava di botte, lasciando due figli e per i quali ha lavorato ininterrottamente anche 18 ore al giorno per tutto il tempo in cui ha vissuto qui, tra Mugnano e Villaricca. Una donna bella, salutista, mai fumato una sigaretta e sempre attenta all'alimentazione e alla cura del corpo. Porto dentro il ricordo delle chiacchierate nel bar sotto il mio vecchio studio, dove lei lavorava, a parlare di musica bulgara e dei testi delle canzoni che conoscevo, che la terra ti sia lieve".