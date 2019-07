Scappa dai domiciliari e prende a morsi un finanziere

Doveva essere agli arresti domiciliari a Napoli e invece è stato arrestato a Pescara dopo aver aggredito un finanziere. Protagonista un 24enne nigeriano che stato arrestato dai finanzieri abruzzesi. Il giovane è stato fermato da una pattuglia nei pressi della stazione delle Ferrovie dello Stato di Pescara su segnalazione del cane antidroga. Il 24enne si è però rifiutato di mostrare i documenti per poi cominciare a minacciare i militari.

Il morso al finanziere

Il culmine si è avuto quando ha dato un morso a un polso a uno dei finanzieri provocandogli una ferita che stata ritenuta guaribile in sette giorni e medicata all'ospedale locale. L'uomo è stato arrestato e portato in caserma dove si è scoperto che doveva essere ai domiciliari a Napoli per dei precedenti per reati contro il patrimonio.