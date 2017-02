Lavori in corso: niente acqua nel nolano per oltre 24 ore

Possibili disagi nelle porossime ore a Nola, Palma Campania, San Paolo Belsito, Carbonara di Nola, Comiziano e Tufino a causa di lavori programmati della Gori. La sospensione idrica avrà inizio dalle 8 del mattino di giovedì 2 marzo e durerà sino a venerdì 3 alle 10.

A Nola l’acqua mancherà in Via Abate Minichini, Via Dei Mille, Zona Castel Cicala, Zona Cappella Spirito; a Cicciano in Via Del Clanio, Via Roccarainola E Traverse, Via Provinciale Per Comiziano, Via Roma E Traverse, Via Puglie, Via Crispi, Via Nola, Monte Della Taglia; a Casamarciano in tutto il territorio tranne che nella zona Gescal ed in località 40 Moggi; a Liveri in località Livardi.

Previsti dei punti di erogazione con autobotti in piazza De Martino a Palma Campania, in via 4 Novembre presso il parcheggio della sede municipale a Tufino, in piazza Alfieri presso il parcheggio della sede municipale a Comiziano, presso il parcheggio di via Provinciale per Palma a San Paolo Belsito, e all’incrocio di via Circumvallazione con via Pizzone a Casamarciano.