Gori, lavori alle condutture idriche: ecco dove mancherà l'acqua

Possibili disagi in penisola sorrentina fra venerdi e sabato. La Gori comunica che, per consentire l’esecuzione di lavori già programmati alla rete idrica, è prevista infatti la sospensione nell’erogazione dell’acqua potabile in diverse zone.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 17 di venerdì 24 marzo, fino alle ore 8 di sabato 25. A Piano di Sorrento il disservizio interesserà le seguenti strade: Località Colli di San Pietro: via San Pietro, via Cermenna, via Nastro Azzurro,via Creta, via Capo Scannato, via Pontecorvo, via Creta, via Artemano; località Girone: via Meta Amalfi, strada Comunale Fontanelle, via Mortora San Liborio; località Galatea: via Galatea, via Cesina, via Spinosa, via Pomicino, via San Vito, via Legittimo e traverse, via Sant’Andrea, via delle Acacie, via Vecchia, via Mortora, via Mortora San Liborio.



A Sant’Agnello la mancanza di acqua riguarderà: Località Trasaelle: via Tordara, via Trasaelle (e traverse), via Passarano, via Nastro D’Argento, via Cepano, via Ferrelle, via Michele Paturzo, via Bosco, via Nastro Azzurro, via San Vito, via la Rocca, via Colli di Fontanelle.



A Sorrento, infine, i disagi interesseranno: Via Campitiello, via Sant’Angelo, via Gradoni, località Casarlano; località Cesarano: via Belvedere, via Casarlano, via Baranica, via Festola (e traverse), via Cesarano e traverse, via San Renato, via Atigliana, via Cala, via Palomba.