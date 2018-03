Addio al noto ristoratore napoletano Nicola Sposato: era originario di Pozzuoli

Da Pozzuoli si era trasferito in Toscana anni fa con la famiglia e lì era riuscito a conquistare tutti per la sua spontaneità e per i suoi modi gentili. Nicola Sposato se n'è andato a 56 anni, dopo aver lottato per circa un anno contro la malattia che poi lo ha portato via.

Il pizzaiolo napoletano - come ricorda Il Tirreno - gestiva da tempo insieme al fratello il suo locale a Cavo, all'isola d'Elba. Nicola era conosciuto ed amato da tutti ed era diventato un punto di riferimento per la comunità locale.

Tra le sue grandi passioni, oltre alla ristorazione, c'era anche la musica, soprattutto quella di Pino Daniele. La moglie, in occasione della camera ardente preparata per lui, ha voluto mettere in filodiffusione proprio i principali successi del cantautore napoletano scomparso nel 2015, per fare un ultimo regalo a Nicola.

Tanti i messaggi di affetto e di cordoglio pubblicati anche sui social per ricordare il 56enne napoletano.