Ventenne napoletano scomparso dopo una serata in discoteca

Sono ore terribili per i familiari di Nicola Marra, ventenne napoletano che nella notte tra sabato e domenica, dopo una serata al Music on the Rocks, discoteca di Positano, si è allontanato per prendere l'automobile e da quel momento ha fatto perdere le sue tracce. Si teme possa essergli accaduto qualcosa di grave. In questi minuti la sua foto, quella che vedete, viene condivisa da decine di persone sui social networks. Il giovane indossava camicia bianca e pantaloni blu al momento della scomparsa. Le ricerche, iniziate immediatamente dopo la denuncia di scomparsa presentata dai genitori, risultano difficoltose per il maltempo abbattutosi in costiera.



Amici e parenti hanno diramato questo numero di telefono, da contattare in caso di avvistamento: 3291106963.