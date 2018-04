"Povera mamma, che strazio": il dolore degli amici di Nicola Marra

Viene rimbalzata in questi minuti da tutti gli organi di stampa la notizia del ritrovamento del cadavere di Nicola Marra, il ventenne napoletano avventuratosi nella notte tra sabato e domenica in una passeggiata notturna a Positano, dopo una serata in discoteca. Il giovane è probabilmente scivolato ed è precipitato in un burrone, dove questa mattina è stato ritrovato, senza vita. Questa la prima ricostruzione, ma si continua ad indagare. Su facebook si commentano gli appelli della scomparsa, condivisi ieri dai familiari, postando la notizia della tragica fine. Un ragazzo bellissimo e solare, Nicola, morto in tragiche e imprevedibili circostanze. "Che strazio, povera mamma", commentano alcuni amici su facebook. "Che dolore, come si può morire a venti anni, così?", chiede una donna.