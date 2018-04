A Chi l'ha visto gli ultimi drammatici minuti di vita di Nicola Marra

Una Pasqua terribile per i genitori di Nicola Marra, il ventenne napoletano morto a Positano nella notte tra sabato e domenica di Pasqua. Chi l'ha visto ha indagato i molteplici misteri che ancora sussistono dietro la morte del giovane, iscritto a Giurisprudenza a Roma. La mattina di Pasqua, alle 7:00, la madre di Nicol, Maria Teresa (in basso in foto con il figlio), telefona al marito per dirgli che Nicola non è rientrato. Il padre corre a Positano e va in giro a cercarlo. Viene rinvenuta la camicia di Nicola. Il lunedì di Pasquetta il corpo senza vita del giovane spunterà in un burrone: è precipitato da un sentiero. L'inviata di Chi l'ha visto si reca al Music on the Rocks, il locale in cui Nicola ha trascorso la serata in compagnia di amici. Una serata che, per il proprietario del locale, è stata burrascosa: prima della scomparsa del giovane, alle 2, c'era stato bisogno di chiamare l'ambulanza per soccorrere un signore colpito alla testa. Alle 5 era arrivata anche la polizia per un battibecco scoppiato in spiaggia. Dalla morte di Nicola il locale è chiuso per lavori ma il lunedì di Pasquetta, ore dopo il ritrovamento del corpo, la discoteca era aperta. Sui social network erano state anche pubblicate le foto della serata: qualcuno, nei commenti, aveva chiesto rispetto per la morte di Nicola.

Con Nicola, in discoteca, c'era Federica: "Siamo usciti insieme alle 3:30", racconta la ragazza. "Correva, senza motivo, diceva di voler andare ad aprire la macchina ma non aveva le chiavi. Abbiamo provato a fermarlo ma avevamo i tacchi. Così l'abbiamo chiamato ma aveva perso anche il cellulare". In effetti Nicola (ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre sale in paese) aveva preso per errore il cellulare di Federica. Questo telefonino è stato ritrovato sul sentiero da cui è precipitato. I Carabinieri che indagano si stanno concentrando sulle immagini interne alla discoteca. Perché Nicola ha preso a correre su quel sentiero così impervio, difficile anche per i residenti di Positano? "Qualcuno potrebbe avergli dato delle droghe nel locale?", si chiede l'inviata. Il padre di Nicola chiude il servizio di Chi l'ha visto con uno straziante appello: "Nicola è stato estratto a sorte in quella serata disperata. Mentre cercavo mio figlio ho visto ragazzi in uno stato pietoso: perché ridursi così? La vita è preziosa".