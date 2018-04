"Ha cominciato a correre senza motivo", il racconto dell'amica di Nicola Marra

Durante la puntata odierna di Chi l'ha visto sono emersi nuovi, inquietanti, dettagli sulla morte di Nicola Marra, il ventenne napoletano il cui cadavere è stato ritrovato ieri in un dirupo di Positano. Un'amica del giovane, contattata dalla redazione della trasmissione Rai, ha dichiarato di essere uscita dalla discoteca Music on the Rocks insieme a Nicola. Erano circa le 3:30 del mattino di domenica 1 aprile. Questo il resoconto delle dichiarazioni riferite dal conduttore di Chi l'ha visto: "Usciti dal locale Nicola ha cominciato a correre, ha detto che voleva arrivare alla macchina ma non aveva le chiavi e nemmeno il portafogli. Gli ho detto di fermarsi, poi ho provato a rincorrerlo ma avevo i tacchi e non ce l'ho fatta. Lo abbiamo perso di vista, aveva anche perso il cellulare, lo chiamavo ma non rispondeva. Dopo un po' ha risposto la persona che aveva trovato il cellulare di Nicola", queste le parole dell'amica di Nicola.