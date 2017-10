New York, furgone travolge 8 persone e le uccide: "I miei bambini stanno tutti bene"

Un pick-up ha travolto e ucciso 8 persone, ferendone 12, a New York, nei pressi del Worl Trade Center, nel giorno di Halloween.

Cresce l'ipotesi attentato. Un 29enne è stato arrestato dopo essere stato ferito all'addome. La testimonianza su Facebook della giornalista napoletana Angela Vitaliano: "Il furgoncino si è schiantato sulla bike lane e di Home depot grande catena di cose per la casa. Faccio quel tragitto due volte a settimana e spesso in bici. I miei bambini ai quali insegno stanno bene anche se spaventati. Bisogna ricordarsi di essere grati alla vita. Non ho mai voluto tanto bene ai "miei" bambini come oggi. Sono tutti in salvo. Alcuni a scuola alcuni a casa. New York è viva come sempre".