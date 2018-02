Oggi come 62 anni fa: le foto della nevicata del '56

La forte nevicata del 27 febbraio ha ricordato a molti, quella del '56, passata alla storia come l'ultima grande ondata di neve che ha travolto Napoli.

Nella gallery fotografica concessaci dall'Archivio Carbone è possibile notare la copiosa nevicata di 62 anni fa in diverse zone della città: tra le altre si possono notare piazza del Plebiscito, piazza Municipio, Piazza Dante, via Scarlatti. Oggi come allora è stato medesimo lo stupore e la gioia negli occhi della gente, sorpresa e affascinata da questa coltre bianca che ricopriva strade, monumenti e abitazioni.

Archivio Carbone - "Le foto sono rese fruibili a tutti sul portale (www.archiviofotograficocarbone.it) grazie alle contribuzioni dei nostri sostenitori. Per aiutarci basta “adottare un sevizio” cliccando sui servizi fotografici non ancora digitalizzati e seguire le istruzioni... con un contributo di 40€ digitalizziamo l’intero servizio fotografico e regaliamo una stampa fotografica in formato 20x30 di una tra le foto digitalizzate".