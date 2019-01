Neve sul Vesuvio e nel napoletano: le foto dei lettori

Il gelo artico è giunto in Campania come previsto. Temperature sotto zero a Napoli, con neve nell zona collinare. Previsto un peggioramento nel pomeriggio con possibili nevicate a livello del mare.

Vesuvio imbiancato, fiocchi di neve in provincia, in particolare nel nolano, a Napoli nord e nei paesi vesuviani.

Allerta meteo della Protezione Civile: "Neve in arrivo a livello del mare"

"Si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e della quota neve: precipitazioni a carattere nevoso potranno verificarsi anche nella fascia costiera e al livello del mare, soprattutto durante la notte e al primo mattino ma con accumuli poco significativi. Le gelate, invece, potranno permanere a quote basse e anche sul settore costiero anche durante le ore centrali della giornata di domani. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di seguire l'evolversi dei fenomeni, di prendere visione dei bollettini e degli avvisi diramati dalla Sala operativa regionale nonché delle avvertenze già diffuse e di mantenere in vigore o porre in essere, in tutte le aree del territorio, le misure atte a prevenire o contrastare i fenomeni attesi".