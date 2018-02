Freddo e neve: scuole chiuse anche a Qualiano

“Questa mattina, dopo un coordinamento con i Dirigenti scolastici, ho emesso un’ordinanza di chiusura, per tutte le scuole del territorio di Qualiano. Comprendo i disagi che una scuola chiusa può provocare a genitori che lavorano, per questo abbiamo atteso fino all’ultimo per verificare se le previsioni meteo erano corrispondenti anche, per il nostro territorio. Segnaleremo, inoltre, agli organismi preposti anche i danni che quest’ondata di freddo ha provocato alla nostra agricoltura.“ Il sindaco Ludovico De Luca, ha firmato questa mattina di buon’ora l’Ordinanza sindacale, che impone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per il 26 e 27 Febbraio, causa ondata di freddo straordinario.



Oggi e domani, quindi, scuole chiuse, poi, secondo le previsioni, il clima dovrebbe migliorare e gli alunni potranno tornare alle lezioni.

L’abbraccio gelido di Burian, il vento gelido proveniente dalla Siberia, infatti, è arrivato anche a Qualiano imbiancando tetti e giardini sui quali ha steso una coltre bianca. Sotto la neve anche coltivazioni ed alberi da frutto, che sicuramente riporteranno dei danni essendo questo un periodo di gemmazione, per i frutteti e di tante coltivazioni già in crescita per la colture di primavera.

Tutti i dettagli delle condizioni meteo possono essere seguiti sulla sezione Protezione civile del sito del Comune.