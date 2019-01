Neve in provincia di Napoli: spettacolo agli Scavi di Pompei

Questa mattina i turisti che, come sempre, affollano gli Scavi di Pompei si sono trovati di fronte ad un altro spettacolo oltre a quello della storia millenaria del sito: la neve. Chicchi di neve sono arrivati anche a bassa quota cadendo anche sul sito archeologico tra lo stupore dei presenti. In realtà tutta la zona vesuviana è stata raggiunta da deboli nevicate che sono però state percepite dagli abitanti.

Sia a Torre del Greco che a Pompei si sono verificate delle deboli precipitazioni nevose mentre un po' più consistenti hanno interessato le città ai piedi del Vesuvio come San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano e Terzigno. Nevicate di modesta intensità con i chicchi che non sono riusciti ad attaccarsi sui tetti o sull'asfalto ma che fanno da preludio a quello che potrebbe succedere nelle ore notturne quando le temperature si abbasseranno ulteriormente. Per questo motivo è stata prorogata l'allerta meteo fino a domani sera alle 20 e le precipitazioni nevose sono previste anche al livello del mare.