Freddo polare: neve a Napoli e in provincia |VIDEO

L'ondata di freddo polare proveniente dalla Russia ha portato la neve a Napoli e in provincia. Bufera dell'Epifania in Campania.

La Protezione Civile ha invitato i cittadini a prepararsi adeguatamente, limitando gli spostamenti soprattutto nelle regioni dove solitamente nevica meno. Invito alla massima prudenza anche da Autostrade per l'Italia, che applicherà il "Piano Neve", con oltre 600 mezzi operativi antineve impiegati in tutta Italia.

