Neve a Napoli, Verdi: "Chi non ha chiuso le scuole predisponga accensioni straordinarie dei termosifoni"

"Chi non ha chiuso le scuole predisponga accensioni straordinarie dei termosifoni". Questo l'appello dei Verdi ai sindaci del napoletano, investito dalla perturbazione "Burian", che ha portato neve anche al livello del mare.

“Chiediamo ai Sindaci che non hanno chiuso le scuole di prevedere accensioni straordinarie dei riscaldamenti perché quelle ordinarie non sono in grado di mantenere una temperatura adeguata”. A lanciare l’appello i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e la consigliera della Municipalità di Chiaia, Benedetta Sciannimanica, leader delle Mamme Verdi campane, per i quali “bisogna accendere prima i termosifoni al mattino, per esempio, per far trovare le aule calde ai bambini che arrivano a scuola”.