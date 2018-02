Anm informa: riprese le corse della metropolitana linea 1

Una giornata difficile per chi utilizza i trasporti pubblici a Napoli. Dopo una giornata di disagi per la tempesta di neve, arrivano in tarda mattinata le prime buone notizie da Anm: la linea collinare della metropolitana, da Piscinola a Garibaldi e viceversa è operativa e in funzione. Riprendono il servizio, gradualmente, anche gli autobus che servono la parte bassa della città, quella dove la neve accumulata consente ancora, seppur con cautela, la circolazione. Ancora fermi i collegamenti su gomma nella zona collinare: gli utenti potranno però servirsi, come detto, della metropolitana linea 1.

