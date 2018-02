Neve a Napoli, scuole aperte nella giornata di martedì 27 febbraio

Resteranno regolarmente aperte le scuole a Napoli nella giornata di martedì 27 febbraio. A comunicare la decisione del Comune sono gli assessori alla Scuola, alla Protezione Civile e al Patrimonio Palmieri, Del Giudice e Borriello.

"All'esito dell'ultima riunione in Prefettura delle ore 17.00 dalla quale non sono emersi ulteriori elementi di criticità sul piano della viabilità e visto il bollettino meteorologico regionale che conferma lo stato di allerta 'verde', le scuole cittadine funzioneranno regolarmente. Gli impianti di riscaldamento degli immobili scolastici di proprietà comunale saranno già attivi dalle ore 6 del mattino. La previsione di un ulteriore irrigidimento delle temperature e di gelate notturne richiama, comunque, tutti i cittadini alla massima osservanza delle regole di prudenza e di sicurezza stradale e degli accorgimenti atti alla protezione di tubature e contatori idrici", informa in una nota Palazzo San Giacomo.