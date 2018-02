Neve a Napoli, disagi all'aeroporto di Capodichino: voli cancellati e ritardi

"Informazione Importante: causa diminuzione visibilità e avverse condizioni meteo, alcuni voli potrebbero subire variazioni, ritardi e cancellazioni. Consigliamo a tutti i passeggeri di contattare direttamente la compagnia aerea di riferimento per informazioni sul proprio volo". E' il comunicato diffuso dall'aeroporto internazionale di Napoli sul maltempo che si è abbattuto dalle prime ore di questa mattina a Napoli, che ha poi fornito un ulteriore aggiornamento: "Il traffico in aeroporto è rimasto bloccato per circa mezz'ora, ma lo scalo ha funzionato regolarmente e le piste sono sempre state agibili".

A causa della fitta nevicata e dell'abbassamento delle temperature erano stati cancellati due voli da Monaco di Baviera e da Linate e quello in partenza da Napoli per Sharm el Sheik. Un volo Easy Jet è stato dirottato su Bari e un altro della stessa compagnia a Fiumicino.

Autostrade e treni

Disagi sull'autostrada Napoli-Salerno, innevata in più punti. Chiusi alcuni tratti. Problemi anche per chi viaggia in tangenziale: “Il rischio che oggi arrivasse la neve era noto da decine di giorni e la protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo invitando a prendere le adeguate misure di sicurezza, ma, nonostante tutto questo, nessuno in Tangenziale ha pensato di prevedere lo spargimento di sale, almeno nelle zone collinari dove la neve era, nei fatti, una certezza”. Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali Marco Gaudini e Stefano Buono. Soppressi anche alcuni treni regionali.

Trasporti marittimi

Sono ancora attivi i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Nonostante i disagi dovuti all'arrivo dell'ondata di gelo e neve, la maggior parte delle corse verso le isole al momento sono ancora garantite. Alcune sono state cancellate o ritardate soprattutto per l'isola di Ischia. In particolare sono stati sospesi alcuni collegamenti veloci tra Napoli Beverello e Forio d'Ischia e tra Pozzuoli e Procida.

Napoli città

La forte nevicata ha imbiancato tutta la città ed in particolare i quartieri collinari. Freddo e neve anche sull'isola d'Ischia.