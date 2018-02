Emergenza neve per il gelo siberiano, chiuse le scuole di Somma Vesuviana

Questa mattina il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno ha tenuto una riunione con Protezione civile, Croce rossa, Polizia municipale e Guardie ambientali al termine della quale ha emanato l’ordinanza n° 10 con cui dispone la chiusura delle scuole, riunisce il Centro Operativo Comunale per le emergenze di protezione civile (COC) e predispone un presidio operativo, logistico/sanitario, pronto ad intervenire e a fornire ogni assistenza. “Stando agli ultimi bollettini meteo”, spiega Di Sarno, “si prospettano da domani condizioni meteo avverse e in particolare temperature particolarmente rigide con possibili gelate e il concreto rischio di precipitazioni nevose o miste a neve anche a quote collinari. Considerati i disagi che potrebbero verificarsi ho deciso di chiudere le scuole e predisporre la massima allerta. Già da questa sera saranno operativi mezzi spargi sale per evitare ghiaccio sulle strade. Chiedo a tutti i cittadini di comportarsi in maniera responsabile e nel caso di impraticabilità delle strade, se possibile, di evitare spostamenti se non strettamente necessari”.

Il Comune informa che, sempre secondo i bollettini meteo, da domattina potrebbero verificarsi i seguenti disagi: possibili interruzioni di energia elettrica con probabili prolungamenti dei tempi di ripristino; possibili disservizi nelle comunicazioni telefoniche fisse e cellulari; possibili pericoli connessi alla esplosione o esalazione di gas, causati da difetti di funzionamento di caldaie e stufe alimentati da bombole o carburante; possibile interruzione dell’approvvigionamento domestico di acqua per la rottura o il gelo delle condotte, a tal fine si consiglia di lasciar defluire in modo costante una piccola quantità d’acqua per evitare il blocco e coprire i contatori esterni con teloni o sacchi; possibile formarsi di lastre di ghiaccio sul manto stradale e sui marciapiedi che possono causare incidenti stradali o cadute accidentali. Le emergenze possono essere segnalate al numero 081 8931049.