Il Nest consegna ai bambini di San Giovanni un nuovo campetto di calcio

Il campo, che è stato palcoscenico dello spettacolo “Gli Onesti della Banda” della compagnia Nest, in occasione del Napoli Teatro Festival, nell’ambito del progetto “Anfiteatro Urbano di periferia”, ha visto il taglio del nastro alla presenza della Fondazione My Earth, compagnia Nest - Napoli est teatro, dell’assessore allo sport Ciro Borriello e l’assessore alla cultura Nino Daniele. "La compagnia Nest è davvero orgogliosa oggi per aver portato a termine il progetto Anfitetro Urbano di Periferia iniziato con il Napoli teatro Festival, che si conclude con la consegna del campetto riqualificato grazie al sostegno della fondazione My Earth. Le chiacchiere stanno a zero sono i fatti che contano! E noi crediamo fortemente nella possibilità di aggregazione e di funzione sociale e culturale che un campetto può avere in un quartiere come questo” ha affermato l’attore Adriano Pantaleo della compagnia Nest. "Il riscatto è possibile se uniamo le forze e posso dire, fiero, che dove passa il Nest lascia il segno!” ha dichiarato Francesco Di Leva tra i fondatori del Nest con Giuseppe Gaudino, Giuseppe Miale Di mauro, Andrea Vellotti, Adriano Pantaleo e Carmine Guarino che da sempre militano per portare il teatro nei luoghi simbolo della periferia est, utilizzando la cultura per risanare il tessuto sociale.