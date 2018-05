Neonato ustionato durante il bagnetto: trasferito al Cardarelli

È stato trasferito all'ospedale “Cardarelli” di Napoli il neonato ustionato durante il bagnetto al “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno. Il piccolo è rimasto ferito durante il primo bagnetto subito dopo la nascita. Il fatto si è verificato ieri sera nel reparto di “Neonatologia” del nosocomio salernitano. Il bambino ha riportato delle ustioni su oltre il 50% del corpo.

Immediatamente è stato trasferito all'ospedale napoletano per migliorare le cure. La prognosi è ancora riservata ma il bambino non sarebbe in pericolo di vita. Nell'ospedale salernitano è stata aperta un'inchiesta interna e la direzione sanitaria ha chiesto immediatamente scusa alla famiglia. Il piccolo continuerà ad essere curato nell'ospedale partenopeo fino a quando non verrà sciolta la prognosi.

