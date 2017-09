Neonato di 2 mesi schiacciato da infermiera: non dovrà essere operato

Il bimbo di 2 mesi era tra le braccia di una infermiera quando la donna è caduta per le scale rovinandogli addosso. Il fatto è accaduto nel pronto soccorso dell'Umberto I di Nocera Inferiore, l'infermiera stava portando il neonato nel reparto di pediatria quando è scivolato.

Per il bimbo si è reso necessario il trasferimento al Santobono di Napoli. Le sue condizioni sono nettamente migliorate, non è necessaria infatti alcuna operazione. Il neonato per il momento resterà nel reparto di neurochirurgia, in quanto la prognosi non è ancora stata sciolta, ma non versa in pericolo di vita, nonostante fosse arrivato al Santobono in condizioni critiche. Accanto a lui i genitori, originari di Nocera Superiore.

La Procura della Repubblica del tribunale di Nocera attende informazioni sull’incidente per aprire un fascicolo.