Il neonato non respira più, la polizia lo scorta al pronto soccorso: è salvo

Il clacson di un'auto suonava all'impazzata, al punto da attirare l'attenzione della polizia municipale. La vettura, di grossa cilindrata, stava provando a svincolarsi dal traffico con urgenza. Erano le 8 di stamane quando, in via Rocco di Torrepadula, gli agenti della polizia cittadina sono intervenuti dando un concreto contributo affinché un neonato avesse salva la vita.

I poliziotti si sono avvicinati alla vettura per capire cosa stesse succedendo. All’interno persone in lacrime: il bambino di pochi mesi, tra le braccia della madre, non respirava più. Gli agenti hanno immediatamente capito la gravità della situazione e hanno scortato – a sirene spiegate – la famiglia al pronto soccorso del Santobono.

Appena giunti presso l'ospedale, una squadra di medici si è subito occupata del bambino. Alle 8.40 la buona notizia: il piccolo non era più in pericolo di vita, sebbene necessitasse di un ricovero per ulteriori accertamenti clinici. I medici hanno sottolineato che è stata la tempestività dell’arrivo al nosocomio a salvare il bambino.