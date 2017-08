Neonato muore a Villa Betania, il padre: "Gestione sbagliata del parto"

"A distanza di poche ore dalla morte del bambino nell’ospedale di Castellammare di Stabia, un’altra giovane coppia deve fare i conti con il dolore atroce della morte del figlio che, stando alla denuncia, sarebbe stata causata da una gestione sbagliata del parto nella clinica Villa Betania di Ponticelli". Lo fa sapere il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità.

"Hanno fatto partorire mia moglie dopo 16 ore dalla rottura dalle acque e a distanza di quasi tre ore dall’aumento della febbre fino a 40° per un’infezione del liquido amniocentico che era ormai compromesso” ha raccontato il padre del piccolo, Nicola Milano. "Il bimbo non era nella posizione giusta per nascere, ma l’ostetrica continuava a insistere per il parto naturale fino a quando è arrivato un medico anziano che ha cominciato a gridare chiedendo un taglio cesareo immediato”.

“Purtroppo, però, il taglio cesareo non è servito perché il bimbo, a distanza di tre ore, è morto” ha aggiunto Borrelli per il quale “va fatta la massima chiarezza sulla vicenda per dare giustizia al bimbo e ai suoi genitori e qualora, una volta accertate le responsabilità, non saranno prese le decisioni dovute, chiederò di valutare la sospensione o la revoca della convenzione con il servizio sanitario regionale”.

In riferimento al decesso, la direzione ha intanto precisato che sono in corso "le indagini predisposte dalla magistratura e non è stato mai effettuato il parto cesareo alla partoriente. I medici e la dirigenza dell’ospedale evangelico Betania restano in fiduciosa attesa dei riscontri medico-legali convinti della correttezza del loro operato".