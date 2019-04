Neonato con la meningite, la collaborazione tra gli ospedali gli salva la vita

È ricoverato presso la Terapia intensiva infettivologica dell’ospedale Cotugno: pochi giorni di vita, un neonato è risultato positivo alla meningite meningococcica di tipo C.

Il piccolo risulta essere fuori pericolo. Trasferito in un primo momento da Ischia presso la Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Cardarelli, è stato portato la scorsa settimana al Cotugno dove è stato sottoposto ad un consulto infettivologico e predisposto un percorso terapeutico in regime di isolamento.

“L’Ospedale Cotugno è un centro di riferimento regionale per la cura delle meningiti e, in questo caso, grazie a una intensa collaborazione tra le strutture ospedaliere interessate, Cardarelli, Cotugno e Monaldi, è stato possibile applicare in tempi rapidissimi il protocollo terapeutico salvando la vita al piccolo paziente - dichiara Antonio Giordano, commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli -

che, non essendo più contagioso, sarà a breve ritrasferito presso la Terapia intensiva neonatale del Cardarelli per proseguire le cure del caso".

“Nei casi di meningite, la tempestività nella diagnosi è fondamentale. Il pronto intervento di un team di specialisti in più discipline, basato su un rapido approccio antibioticoterapeutico e sul supporto vitale rianimatorio, può garantire un appropriato accesso a cure che possono essere salvavita”, conclude Giordano.