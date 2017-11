Neonata muore al Cardarelli, la disperazione dei familiari

Giallo sulla morte di una neonata al Cardarelli. La bimba, nata pochi giorni prima (martedì mattina) ed in apparenti condizioni di buona salute, ha perso la vita per cause ancora da accertare tra la disperazione dei familiari ed in particolare della madre 25enne residente a Piscinola.

La bambina è deceduta meno di 24 ore dopo essere nata nel nido del Cardarelli. Sembrerebbe trattarsi della sindrome della improvvisa morte del lattante, la ben nota e funesta "morte in culla", ma i genitori hanno presentato una regolare denuncia per vederci chiaro e capire perchè la loro piccola non c'è più. Il codice Apgar (che valuta la vitalità del neonato), a un minuto dalla nascita, era all'ottavo livello su una scala che ha come massimo il livello dieci, per poi salire a nove, segno che le condizioni della piccola erano buone.

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Arenella. L'autopsia sul corpicino della bimba sarà effettuato al Secondo Policlinico.