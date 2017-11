Neonata morta al Cardarelli: la richiesta dei Verdi

Una chiara richiesta di sostegno alla famiglia e di accertamento delle cause della morte è arrivata da parte di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e membro della Commissione Sanità, indirizzata ai vertici dell'ospedale Cardarelli. Il politico si inserisce nella polemica generata dall'ennesima morte di un neonato negli ospedali campani chiedendo la massima chiarezza sull'evento in un reparto che è stato al centro di discussioni in estate per il trattamento che veniva riservato alle partorienti.

«Ho chiesto alla direzione del Cardarelli di dare tutto il sostegno possibile alla famiglia della neonata morta poche ore dopo la nascita per aiutarli a superare questo dolore, ma sia anche decisa nell’accertare al più presto la verità sulle cause della morte stessa per spazzare via ogni dubbio, soprattutto perché è successo nello stesso reparto finito al centro delle polemiche nel corso dell’estate quando arrivò la denuncia di una paziente che lamentava un comportamento irriguardoso e offensivo nel corso del parto». Queste le dichiarazioni di Borrelli che ha anche precisato che probabilmente «la morte della bimba possa essere attribuita a cause naturali viste le ottime condizioni riscontrate subito dopo la nascita, ma è doveroso fare la massima chiarezza».