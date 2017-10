Neonata down abbandonata in ospedale dopo il parto

Una bimba down, nata da poco, è stata abbandonata dalla madre in ospedale dopo aver partorito. Il caso come riporta Il Mattino è finito al tribunale dei minori, che ha avviato le procedure per l'adozione. Sette famiglie in lista d'attesa avrebbero declinato l'affidamento, quando hanno saputo che si trattava di una bambina down.

L'unica persona ad aver accettato l'adozione sarebbe un single, che non ha posto alcuna condizione, ma trattandosi di un single non sarebbe idoneo a ricoprire il ruolo di genitore, ma in questo caso è stata fatta un'eccezione, vista la particolarità della vicenda.