Parcheggiatore abusivo di giorno, neomelodico di sera: arrestato 32enne

La Polfer Campania, diretta dal Dirigente Superiore della Polizia di stato Dott. Luigi Liguori, dopo alcune indagini aveva scoperto che, nei dintorni della stazione di piazza Garibaldi, molti cittadini erano stati costretti a pagare somme di denaro ai parcheggiatori abusivi. L’attenzione investigativa è stata indirizzata in nella zona in cui un giovane, peraltro noto cantante neomelodico, D.M., trentaduenne napoletano, aveva l’egemonia su tutti i posti auto di quelle strade.

Ieri mattina agenti in borghese sorprendevano il D.M. che chiedeva somme di denaro come corrispettivo del parcheggio: nello specifico il parcheggiatore insisteva con il malcapitato di turno che in quel luogo non avrebbero agito nè gli ausiliari del traffico nè i vigili urbani, che non era necessario pagare il “grattino”, minacciandolo tentava così di imporgli il pagamento del “pizzo”. Accortosi della presenza degli agenti , il parcheggiatore si dava alla fuga, facendo perdere le sue tracce, finché non veniva bloccato da altri agenti Polfer in scooter, dopo un inseguimento per le vie della città. D.M è stato arrestato, in attesa del processo presso il Tribunale di Napoli.