Da neomelodico frasi choc a 'Non è l'Arena': “Camorra scelta di vita da rispettare”

Sta facendo discutere l'intervista fatta ad un neomelodico napoletano da “Non è l'Arena”, trasmissione de La7 condotta da Massimo Giletti.

Anthony Ilardo, invitato dal giornalista Carlo Marsilli ad una riflessione sulla vicinanza della scena neomelodica a certi ambienti, ha definito la camorra “una scelta di vita che va rispettata”.

“Voi avete scelto la vita di giornalista, io ho scelto la vita per la musica, e loro hanno fatto una scelta di vita che va rispettata”, è stato il ragionamento del cantante.

“Un atteggiamento vergognoso”, è stato il commento del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Purtroppo l’intersezione tra cantanti neomelodici e camorra sta assumendo contorni sempre più inquietanti – ha aggiunto il consigliere – Chi si comporta come Tony Colombo o mostra accondiscendenza nei confronti della malavita come Anthony Ilardo non ha nulla a che vedere con il mondo della musica”.