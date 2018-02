Scrisse l'inno per il capoclan, ora chiede "Fermate Gomorra": la storia di Nello Liberti

È la foto del profilo facebook di Nello Liberti a colpirci: un bandone nero, la scritta "Fermate Gomorra" in grigio. La sua è una storia di riscatto attraverso il lavoro e i valori della famiglia, una vita normale ma felice, senza l'onta dell'affiliazione alla criminalità organizzata. La storia di Aniello detto Nello Liberti sale alla ribalta delle cronache nazionali nel 2012, quando il singolo ''O capo clan', nove anni dopo la pubblicazione, ottiene grande diffusione e viene trasmesso anche dai canali nazionali nel tentativo di dimostrare un'assurda, costante contiguità tra cantanti neomelodici e ambienti criminali. Nello viene indagato per istigazione ai reati di camorra e a marzo è in programma l'ultima udienza. "Non ho mai avuto rapporti con i clan", spiega Nello a NapoliToday. "Sono stato accusato da alcuni pentiti ma non ho mai avuto rapporti"

Ora Nello è secondo cuoco a bordo delle navi, ci dice che la parola 'camorra' non riesce nemmeno a pronunciarla e che per lui la vera istigazione è "Gomorra", contro cui si è scagliato (e non è il solo). "Vedere e sentire di queste baby gang, soprattutto quando si hanno figli come li ho io, fa paura. E sono sicuro che è l'effetto di Gomorra, ne sono convintissimo". Oggi Nello è fiero della sua famiglia (un maschietto, promettente calciatore, bravo a scuola e una bimba di 7 anni ballerina già premiata) e del suo lavoro. "Ma Gomorra non va nemmeno pronunciato in casa mia", spiega.